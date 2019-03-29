عريقات يؤكد أن المجتمع الدولي رفض قرارات ترمب واعتبرها لاغية وباطلة

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن المجتمع الدولي، رفض قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب واعتبرها لاغية وباطلة وخروجًا عن القانون الدولي، وتؤدي لتوسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء.

وطالب عريقات في تصريح له، دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، القيام بذلك بشكل فوري، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والمساعدة على إصدار قاعدة البيانات بأسماء الشركات العاملة بالمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية.

ودعا عريقات إلى مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب التي ترتكب بشكل يومي، والتي كان آخرها الإعدام الميداني للمسعف المتطوع ساجد مزهر، وما يرتكب من جرائم بحق مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة، إضافة إلى وقف المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية المحتلة.