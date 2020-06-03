تونس تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد وإصابة واحدة

سجلت تونس اليوم حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وإصابة واحدة جديدة .

وأوضح بيان لوزارة الصحة التونسية، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 1087 حالة، مقابل 965 حالة شفاء، و 79 وفاة .