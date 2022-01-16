الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية بجبهة اليتمة في الجوف

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، استعادة مواقع استراتيجية من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية بمنطقة اليتمة بمحافظة الجوف شمالي شرق العاصمة صنعاء. وقال الجيش اليمني في بيان: "التحالف العربي يستهدف تعزيزات وآليات قتالية تابعة لميليشيا الحوثي جنوبي مأرب، وتدمير 5 أطقم بما عليها من عتاد وأفراد". كما قالت وزارة الدفاع اليمنية، إن "القوات تمكنت من دحر الميليشيا الحوثية من عدة مواقع في مختلف المحاور في مديرية حَريب عقب معارك عنيفة ضد الميليشيا والتي فرت عناصرها الإرهابية في الجبال بعد وقوع العشرات منها قتلى وجرحى".