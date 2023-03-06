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اندلاع حريق كبير داخل مبنى مطل على مرفأ بيروت

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العرب اليوم - اندلاع حريق كبير داخل مبنى مطل على مرفأ بيروت

حريق
بيروت -العرب اليوم

اندلع حريق كبير، اليوم الاثنين، داخل مبنى مطل على مرفأ بيروت.

ونشب الحريق في مبنى "كرم تاور"، المتواجد في منطقة الأشرفية، وفقا لوسائل إعلام محلية أشارت إلى أن الحريق ضرب الطبقات الأخيرة من البرج، وما زالت أسباب اندلاعه مجهولة.

وسارعت فرق الإطفاء على إخماد الحريق، وتساعد السكان على إخلاء منازلهم.

وقال الدفاع المدني اللبناني، في بيان له، إن عناصره تعمل على إخماد النيران التي اندلعت داخل عدد من الشقق السكنية في الطوابق العلوية من مبنى سكني في الأشرفية - بيروت، وذلك بالتوازي مع إنقاذهم عائلة محتجزة داخل شقة في الطوابق العلوية.

ووقع انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس 2020؛ وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف.

وعزت السلطات اللبنانية الانفجار، إلى تخزين كميات هائلة من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار لسنوات في أحد العنابر داخل المرفأ، من دون إجراءات احترازية.

 

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اندلاع حريق كبير داخل مبنى مطل على مرفأ بيروت اندلاع حريق كبير داخل مبنى مطل على مرفأ بيروت



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