مقتل قيادي حوثي في كمين في البيضاء اليمنية

لقي قيادي ميداني في مليشيا الحوثي اليوم الجمعة، مصرعه في كمين لأفراد المقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء.

وبحسب مصدر محلي فإن مقاتلي المقاومة نفذوا كمينا محكما على تجمع لمليشيا الحوثي في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، مما أدى إلى مقتل قيادي حوثي ميداني وعدد من مرافقيه.