تركيا تسجل أعلى حصيلة للوفيات اليومية بكورونا منذ 13 مايو

أعلنت تركيا، اليوم السبت، عن تسجيل 56 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد في أعلى حصيلة يومية منذ 13 مايو الماضي وذكرت وزارة الصحة التركية، في إحصائية جديدة، أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى 6620 شخصا إثر رصد 56 وفاة جديدة وتشهد تركيا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات ملحوظة للوفيات اليومية بالفيروس في البلاد، حيث سبق أن سجلت السلطات الصحية يوم 2 سبتمبر 45 حالة، وفي 3 سبتمبر 49، وفي 4 سبتمبر 53، وتعتبر حصيلة الوفيات المعلنة اليوم الأكبر منذ 13 مايو، حينما بلغ هذا المؤشر 58 حالة وأفادت وزارة الصحة التركية بارتفاع العدد العام للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1673 ليصل إلى مستوى 278228 حالة.