المحكمة العسكرية تقضي بالمؤبد والمشدد ضد 292 متهما في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بالسجن المؤبد لـ 32 متهما والمشدد 15 سنه لـ٢٩ متهما والسجن المشدد ٥ سنوات لـ ٨١ متهما والمشدد ٣ سنوات لـ ١١٧ متهما والمشدد ١٠ سنوات لـ ٣٦ متهما والسجن المشدد 7 سنوات لمتهم وبراءة متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته وعدم الاختصاص لمتهم حدث في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسى، وولى عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف.

ووجهت النيابة للمتهمين، في القضية رقم 148، رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهم من منقولات.