اليونان تتهم تركيا بتهديد استقرار أوروبا والدول العربية

اتهمت اليونان تركيا، اليوم الأحد 6 ديسمبر، بتهديد استقرار أوروبا والدول العربية ومنطقة القوقاز، وذلك حسبما أورد حساب العربية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كما وجهت أثينا لأنقرة اتهامات برعاية المقاتلين المتطرفين وزجهم في الصراعات الخارجية، إضافةً إلى منازعة الدول الأوروبية على حقوقها السيادية وتواجه تركيا اتهامات متفرقة من المفوضية الأوروبية ومن دول الاتحاد الأوروبي بتأجيج الصراع في المنطقة وفي منطقة شرق البحر المتوسط.