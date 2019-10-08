مجلس الوزراء يعقد جلسته لمناقشة حزمة القرارت الثانية بشأن مطالب المتظاهرين

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيسه عادل عبدالمهدي، لمناقشة حزمة القرارت الثانية بشأن مطالب المتظاهرين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، أن “مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي”.

واضاف، ان “الجلسة سيتم خلالها مناقشة حزمة القرارت الثانية بشأن مطالب المتظاهرين”.