مجلس الوزراء يعقد جلسته لمناقشة حزمة القرارت الثانية بشأن مطالب المتظاهرين
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مجلس الوزراء يعقد جلسته لمناقشة حزمة القرارت الثانية بشأن مطالب المتظاهرين

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العرب اليوم - مجلس الوزراء يعقد جلسته لمناقشة حزمة القرارت الثانية بشأن مطالب المتظاهرين

الاوضاع في العراق
بغداد - العرب اليوم

عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيسه عادل عبدالمهدي، لمناقشة حزمة القرارت الثانية بشأن مطالب المتظاهرين.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، أن “مجلس الوزراء، عقد جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي”.

واضاف، ان “الجلسة سيتم خلالها مناقشة حزمة القرارت الثانية بشأن مطالب المتظاهرين”.

 

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مجلس الوزراء يعقد جلسته لمناقشة حزمة القرارت الثانية بشأن مطالب المتظاهرين مجلس الوزراء يعقد جلسته لمناقشة حزمة القرارت الثانية بشأن مطالب المتظاهرين



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