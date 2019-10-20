أنباء عن تسريب فيديو جديد لوهاب وحديث عن الحريري وباسيل

سُرّب فيديو جديد لرئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، تحدث فيه عن "إفلاس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري"، كما تحدث عن "فضيحة استيراد الغاز واستئجار خزانات الغاز من الدولة"، داعيا "رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل الى التحقيق في هذه الفضيحة، وإلا يكون التيار شريكا في التغطية عن هذه الفضائح".