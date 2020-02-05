طائرة تخرج عن المدرج وتنشطر إلى قسمين في إسطنبول

خرجت طائرة ركاب، الأربعاء، عن المدرج المخصص لها أثناء هبوطها في مطار صبيحة بمدينة إسطنبول التركية، قبل أن تنشطر لقسمين. وانشطر هيكل الطائرة التابعة لشركة "بيغاسوس" الخاصة إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوغشن الدولي على الضفة الاسيوية لاسطنبول، كما أظهرت مشاهد بثتها شبكة "سي إن إن تورك".

واشارت وسائل الإعلام التركية إلى عدد غير محدد من الجرحى فيما نفى وزير النقل شهيد ترهان سقوط اي قتيل وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

وأوضح الوزير أن الطائرة كانت تقل 177 راكبا اضافة الى ستة هم أفراد الطاقم. وكانت الطائرة آتية من أزمير في غرب تركيا ويرجح أنها خرجت عن المدرج بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على إسطنبول.

وأظهرت المشاهد التي عرضتها وسائل الإعلام التركية أناسا يحيطون بالطائرة. ونقلت وكالة أنباء الاناضول الحكومية أن عناصر الإطفاء أخمدوا الحريق الذي اندلع في الطائرة بعد الحادث. وتم إغلاق المطار أمام الرحلات وتحويل كل الطائرات إلى مطار اسطنبول الدولي الواقع على الضفة الأوروبية للعاصمة الاقتصادية لتركيا.