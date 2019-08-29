بريجيت ماكرون ترد على تعليقات الرئيس البرازيلي المسيئة لها

ردت اليوم بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تعليقات كان أطلقها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على شكلها، أشعلت استنكارا كبيرا.