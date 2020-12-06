تحركات عسكرية جديدة من تركيا في ليبيا

أفادت وسائل إعلام ليبية بأن طائرة شحن عسكري تركية من طراز "سي 130" هبطت في قاعدة الوطية قادمة من قاعدة قيصري في تركيا. بحسب "المرصد الليبية" يأتي ذلك مع عودة التحركات التركية الخبيثة في الوقت الذي تستعد فيه الأطراف الليبية للحوار من أجل التوصل لحل سياسي ويشار إلى أن تركيا أرسلت خلال الأيام الماضية العديد من طائرات الشحن العسكرية المحملة بمعدات وأسلحة للقاعدة، وسط انتشار أنباء عن نشر أنقرة منظومة الدفاع الجوي "حصار" في قاعدة الوطية وأعلن الجيش الوطني الليبي رصد 5 سفن تركية خارج المياه الإقليمية قبالة سواحل مدينة سرت.