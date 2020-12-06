المحجوب الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر للمغاوير بمدينة أوباري جنوبي ليبيا
آخر تحديث GMT16:30:06
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

المحجوب الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر للمغاوير بمدينة أوباري جنوبي ليبيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - المحجوب الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر للمغاوير بمدينة أوباري جنوبي ليبيا

اللواء خالد المحجوب
طرابلس _ العرب اليوم

المحجوب الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر للمغاوير بمدينة أوباري جنوبي ليبيا

أخبار عاجلة
arabstoday
المصدر :

Sky News Arabia | سكاي نيوز عربية

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المحجوب الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر للمغاوير بمدينة أوباري جنوبي ليبيا المحجوب الجيش الوطني الليبي سيطر على معسكر للمغاوير بمدينة أوباري جنوبي ليبيا



أخبار ذات صلة

GMT 16:30 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

إيطاليا تتجاوز عتبة 60,000 وفاة منذ بدء الجائحة
العرب اليوم - إيطاليا تتجاوز عتبة 60,000 وفاة منذ بدء الجائحة

GMT 16:28 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

تركيا تسجل 30,402 إصابة خلال 24 ساعة
العرب اليوم - تركيا تسجل 30,402 إصابة خلال 24 ساعة

GMT 16:15 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

المحجوب المشاورات مع مصر تتواصل على جميع المستويات
العرب اليوم - المحجوب المشاورات مع مصر تتواصل على جميع المستويات

GMT 16:12 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

هبوط طائرة شحن عسكرية تركية في قاعدة الوطية
العرب اليوم - هبوط طائرة شحن عسكرية تركية في قاعدة الوطية

GMT 16:00 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

المحجوب تركيا تعمل على منع الاستقرار في ليبيا
العرب اليوم - المحجوب تركيا تعمل على منع الاستقرار في ليبيا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل "إنستغرام"

الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة تتألق بإطلالة بنقشة "التايغر"

القاهرة ـ العرب اليوم

نشرت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة صورة حديثة لها عبر حسابها الخاص في إنستغرام، ظهرت فيها مرتدية فستانا بنقشة "التايغر"، وأكملت خليفة الإطلالة بإكسسوار ضخم. وتغزل الجمهور بإطلالتها تلك، مؤكدين أنها لم تتغير منذ سنوات وأنها ما زالت محافظة على رشاقتها وجمالها وكأنها فتاة في العشيرينات، وتساءل الجمهور عن سر شبابها الدائم. وكالعادة لا يمكن أن تمر أي إطلالة لمشهورة أو فنانة بنقشة "التايغر" دون أن يستذكر الجمهور رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة والذي ارتبطت النقشة به. هذا وشاركت الإعلامية اللبنانية في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم مؤخرًا، وأطلت على الجمهور بعد غياب طويل مُرتدية فستانا باللون الأخضر من تصميم اللبناني إيلي صعب، ونسقت مع الفستان حزاما باللون الأسود وأقراطا من اللون نفسه واعتمدت لشعرها...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:34 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

ماركات رياضية عالمية تتّجه إلى الأزياء ودور راقية تصمّم ملابس الرياضة
العرب اليوم - ماركات رياضية عالمية تتّجه إلى الأزياء ودور راقية تصمّم ملابس الرياضة

GMT 02:59 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

شوارع وميادين في شبكة أنفاق تحت سطح البحر في جزر فارو
العرب اليوم - شوارع وميادين في شبكة أنفاق تحت سطح البحر في جزر فارو

GMT 10:48 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

أفكار بسيطة لترتيب الأدراج باستخدام علب الطعام والمشابك
العرب اليوم - أفكار بسيطة لترتيب الأدراج باستخدام علب الطعام والمشابك

GMT 05:11 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

وزير داخلية فرنسا يرد على التظاهرات ويؤكد أنهم يخربون الجمهورية
العرب اليوم - وزير داخلية فرنسا يرد على التظاهرات ويؤكد أنهم يخربون الجمهورية

GMT 02:48 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

المجلس الأعلى للإعلام يُقرّر وقف برنامج ريهام سعيد بسبب حلقة "صيد الثعالب"
العرب اليوم - المجلس الأعلى للإعلام يُقرّر وقف برنامج ريهام سعيد بسبب حلقة "صيد الثعالب"

GMT 03:19 2020 السبت ,05 كانون الأول / ديسمبر

موديل مصرية تُثير ضجة كبيرة بفستانها بسبب كاتي بيري
العرب اليوم - موديل مصرية تُثير ضجة كبيرة بفستانها بسبب كاتي بيري

GMT 02:55 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

تقارير تؤكّد أنّ السياحة الإسبانية على موعد مع الانهيار بعد 10 سنوات
العرب اليوم - تقارير تؤكّد أنّ السياحة الإسبانية على موعد مع الانهيار بعد 10 سنوات

GMT 10:41 2020 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

نصائح عملية لاختيار ديكورات تناسب مطبخك الضيق
العرب اليوم - نصائح عملية لاختيار ديكورات تناسب مطبخك الضيق

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 06:26 2020 الأربعاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

خطوات بسيطة للتخلص من الرائحة الكريهة لمُكيف السيارة تعرف عليها
العرب اليوم - خطوات بسيطة للتخلص من الرائحة الكريهة لمُكيف السيارة تعرف عليها

GMT 15:50 2020 الإثنين ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

الأقمار الصناعية تسجل أكبر توهج شمسي
العرب اليوم - الأقمار الصناعية تسجل أكبر توهج شمسي

GMT 15:06 2020 الإثنين ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

مسبار صيني يصل مدار القمر ويستعد للهبوط على سطحه
العرب اليوم - مسبار صيني يصل مدار القمر ويستعد للهبوط على سطحه

GMT 21:35 2020 الإثنين ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

اليابان تكشف عن روبوت عملاق لتنشيط قطاع السياحة
العرب اليوم - اليابان تكشف عن روبوت عملاق لتنشيط قطاع السياحة

GMT 01:19 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

"أوبك" تتوقع نمو الطلب على النفط في 2021
العرب اليوم - "أوبك" تتوقع نمو الطلب على النفط في 2021

GMT 03:00 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

تعرّف على أفضل النشاطات السياحية ليلًا في دبي شتاء 2020
العرب اليوم - تعرّف على أفضل النشاطات السياحية ليلًا في دبي شتاء 2020

GMT 18:25 2020 الأحد ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

حادث مروع لـ"جروجان" يتسبب في توقف سباق بطولة العالم لسباقات فورمولا1
العرب اليوم - حادث مروع لـ"جروجان" يتسبب في توقف سباق بطولة العالم لسباقات فورمولا1

GMT 03:18 2020 الخميس ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز الحدائق والمتنزهات المثالية للاسترخاء في روما تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز الحدائق والمتنزهات المثالية للاسترخاء في روما تعرّفي عليها

GMT 19:53 2020 الأحد ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

اختراع من "أبل" ينهي مشكلة الملايين بسبب تشققات زجاج السيارة
العرب اليوم - اختراع من "أبل" ينهي مشكلة الملايين بسبب تشققات زجاج السيارة

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 22:15 2018 الإثنين ,16 تموز / يوليو

سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن
العرب اليوم - سالي فؤاد تُقدِّم نظام رجيم لمدة 3 أيام لإنقاص الوزن

GMT 11:07 2020 الجمعة ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

إيما كورين تُعيد إحياء إطلالات الأميرة ديانا الأكثر شهرة
العرب اليوم - إيما كورين تُعيد إحياء إطلالات الأميرة ديانا الأكثر شهرة

GMT 00:45 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

ميسون هلال وفرح بيطار تعيشان حقبة الخمسينات بالرومانسية والأناقة
العرب اليوم - ميسون هلال وفرح بيطار تعيشان حقبة الخمسينات بالرومانسية والأناقة

GMT 16:12 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

أساليب ماكياج مستوحاة من درة زروق
العرب اليوم - أساليب ماكياج مستوحاة من درة زروق

GMT 06:38 2020 الجمعة ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

طرق تنسيق موديلات فساتين المخمل الناعمة لإطلالات مليئة بالأنوثة
العرب اليوم - طرق تنسيق موديلات فساتين المخمل الناعمة لإطلالات مليئة بالأنوثة

GMT 16:20 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

بسمة بوسيل بتسريحات شعر مزينة بأكسسوارات فاخرة
العرب اليوم - بسمة بوسيل بتسريحات شعر مزينة بأكسسوارات فاخرة

GMT 04:34 2020 الجمعة ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أنواع محركات السيارات في العالم
العرب اليوم - تعرف على أنواع محركات السيارات في العالم

GMT 19:25 2018 الأحد ,19 آب / أغسطس

جيهان خليل شبيهة ياسمين صبرى تخطف الأنظار فى دهب
العرب اليوم - جيهان خليل شبيهة ياسمين صبرى تخطف الأنظار فى دهب
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab