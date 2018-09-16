الرئيس السيسي يُصدر توجيهات عاجلة للجيش المصري

أشاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رجال وقوات الجيش المصري من أجل التصدي للعمليات المتطرفة في سيناء وفي كل مكان من أرض الوطن، وذلك بعد حديث مطول وجلسة مطولة تمت مساء السبت، بين الرئيس وقادة الجيش المصري، وذلك على هامش اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتصدّرت تعليمات الرئيس السيسي للجيش المصري أبرز عناوين الصحف المصرية صباح الأحد، وذلك بعدما قالت صحف "الأهرام" و"الجمهورية" و"الأخبار" إن السيسي طلب من الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وجميع أعضاء المجلس، ضرورة استمرار العمليات العسكرية ضد التكفيريين في سيناء على مدار الأشهر المقبلة، حتى تتأكّد القوات المسلحة أن أرض سيناء ليس موجودا بها أي تكفيري.

يذكر أن السيسي استعرض خلال الاجتماع مع قادة الجيش المصري كل الأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء الجمهورية، ومراجعة التدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة.