غرينبلات يؤكد علي حزب الله الامتناع عن الأعمال العدائية التي تهدد لبنان
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غرينبلات يؤكد علي "حزب الله" الامتناع عن الأعمال العدائية التي تهدد لبنان

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العرب اليوم - غرينبلات يؤكد علي "حزب الله" الامتناع عن الأعمال العدائية التي تهدد لبنان

مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات
بيروت - العرب اليوم

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جاسون غرينبلات إنه على حزب الله الامتناع عن الأعمال العدائية.

وأكد غرينبلات أنه يجب على "حزب الله" الامتناع عن الأعمال العدائية التي تهدد أمن لبنان واستقراره وسيادته.

وقال غرينبلات "هذا مثال آخر على الدور المزعزع للاستقرار الذي يقوم به الوكلاء الإيرانيون في تقويض السلام والأمن في المنطقة".

جاءت تصريحات غرينبلات بعد تعليقه بالقول إن "الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل بشكل كامل وتؤيد حقها في الدفاع عن نفسها ضد أي هجمات".

وتابع المسؤول الأمريكي أن "الولايات المتحدة تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وقال الجيش الإسرائيلي إن عدة صواريخ مضادة للدبابات أطلقت من لبنان وأصابت بعض الأهداف وإن القوات الإسرائيلية تقوم بالرد.

وقال بيان الحزب إنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1أيلول 2019 قامت مجموعة "الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر" بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن عددا من القذائف المضادة للدروع استهدف قاعدة ومركبات عسكرية في منطقة أفيفيم شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش رد باتجاه مصادر النيران، وباتجاه أهداف في جنوب لبنان.

وقال أدرعي في بيان اليوم الأحد "متابعة للتقارير الأولية عن الحادث في منطقة أفيفيم فالحديث عن إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في المنطقة حيث تم إصابة بعض منها".

وأضاف أدرعي: "لقد رد جيش الدفاع باتجاه بعض مصادر النيران وباتجاه أهداف في جنوب لبنان"، مشيرا "تفاصيل أخرى قيد الفحص".

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غرينبلات يؤكد علي حزب الله الامتناع عن الأعمال العدائية التي تهدد لبنان غرينبلات يؤكد علي حزب الله الامتناع عن الأعمال العدائية التي تهدد لبنان



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