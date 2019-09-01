وزارة الخارجية الفرنسية تعلق علي تبادل الهجمات بين إسرائيل وحزب الله

أعلنت الخارجية الفرنسية في بيان أنها تتابع "بقلق إطلاق النار على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل".

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان، أنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم الأحد بتاريخ 1 أيلول 2019، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم (شمال فلسطين) وقتل وجرح من فيها".

كما أعلن، عن سقوط "أربع إصابات في صفوف الجيش الاسرائيلي".

وبدوره كان قد أفاد الناطق الرسمي بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أن "لا إصابات من جراء العملية التي نفذها حزب الله على الحدود اللبنانية".