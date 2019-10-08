الرئيس برهم صالح يشدد على ضرورة ضبط النفس لحفظ الأمن والاستقرار

شدد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة تهدئة الأوضاع في مختلف المحافظات، من خلال ضبط النفس بما يحفظ الأمن والاستقرار.

وأكد الرئيس صالح خلال اجتماعه في قصر السلام ببغداد، بعدد من المحافظين، على أهمية حماية المتظاهرين السلميين، والحفاظ على الأمن العام، ومنع إراقة المزيد من الدماء، والتصدي لأي اعتداء على القوات الأمنية والممتلكات العامة، لافتا الى وجوب فتح تحقيق عاجل بشأن الاعتداءات التي رافقت التظاهرات.

وأضاف رئيس الجمهورية، انه من الضروري الإسراع بتنفيذ طلبات المواطنين، عبر توفير فرص العمل للشباب العاطلين، بما يقضي على البطالة، ويلبي الاحتياجات المشروعة، وتهيئة مشاريع السكن، والنهوض بواقع الخدمات في عموم المحافظات، والتصدي بحزم للفساد المالي والإداري، وإحالة المفسدين الى القضاء.

واطلع صالح في اللقاء، على استعراض مفصل، قدمه محافظو المحافظات الجنوبية، والفرات الاوسط، والوسطى، وكركوك ونينوى، عن الظروف التي تعرقل إنجاز المشاريع، والجهود المطلوبة لتنفيذ الإصلاحات المنشودة.