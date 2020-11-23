الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن قلقه إزاء الهجوم الصاروخي على منشآت أرامكو النفطية ويؤكد أن الهجمات التي تستهدف الأهداف المدنية والبنية التحتية تنتهك القانون الإنساني الدولي