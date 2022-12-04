عمر البشير ينقل من السجن إلى المستشفى بقرار المحكمة

قالت وكالة رويترز للأنباء، إن الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير الدفاع، نقلا من السجن إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وأفادت قناة (طيبة) السودانية، الأحد، بنقل الرئيس المعزول عمر البشير إلى المستشفى وخضوعه لفحوصات طبية عاجلة.

وقالت القناة عبر حسابها على تويتر إن نقل الرئيس السابق للمستشفى جاء بقرار من المحكمة.

وكانت السلطات الأمنية قد أعادت، الشهر الماضي، الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، إلى جانب قيادات المؤتمر الشعبي، علي الحاج وإبراهيم السنوسي وآخرين إلى سجن كوبر، مجددا، بعد 9 أشهر في المستشفى أو المعاملة الصحية الخاصة التي تمتعوا بها بفضل حكم المحكمة.

ويمثل البشير، و15 من ضباط القوات المسلحة و8 مدنيين أمام محكمة خاصة في مواجهة اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بسبب تقويض النظام الدستوري على خلفية المشاركة في انقلاب 30 يونيو 1989 بغطاء من جماعة الإخوان، التي كان يتزعمها حسن الترابي الذي توفي في مارس 2016.الأحداث السودانية:

ثورة شعبية أطاحت بحكم البشير في في أبريل 2019.

البشير حكم السودان 30 عاما عقب انقلاب نفذه في 30 يونيو 1989.

أطاح البشير بحكومة مدنية انتخبت في 1986 بعد عام من انتفاضة أنهت 16 عاما من حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري.

جعفر نميري وصل إلى السلطة عبر انقلاب نفذه في مايو 1969.

انقلاب نميري كان الثاني منذ استقلال السودان في العام 1956.

أول انقلاب في السودان قاده الفريق عبود في نوفمبر 1958 والذي استمر حتى أكتوبر 1964