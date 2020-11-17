واشنطن تعلن سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق
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واشنطن تعلن سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق

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العرب اليوم - واشنطن تعلن سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق

القوات الأمريكية
واشنطن _ العرب اليوم

 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء عن سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق قبل انتهاء عهدة الرئيس الحالي دونالد ترامب. وينخفض بذلك عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان من 4500 إلى 2500، فيما ينخفض عددهم في العراق من 3000 إلى 2500.

وقال مسؤولون أمريكيون أمس الاثنين إنه لم يصدر بعد عن فريق القيادة الجديد الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وزارة الدفاع، ما يشير إلى انسحاب وشيك للقوات الأمريكية "بالكامل" من أفغانستان. وأضافوا أن ذلك يعزز التكهنات بين المسؤولين الأمريكيين والحلفاء بأن ترامب قد يكتفي بتخفيض جزئي للقوات قبل أن يترك منصبه.

وكان بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين قد حذروا ترامب في أحاديث خاصة من سحب جميع القوات في هذه المرحلة، استنادا إلى الأولويات الأمريكية لمكافحة الإرهاب في أفغانستان، وأعربوا عن رغبتهم في الإبقاء على أعداد القوات الأمريكية هناك عند نحو 4500 جندي في الوقت الراهن.

ويرى منتقدو خطوة ترامب أن سحب الجنود من أفغانستان يقوض الوضع الأمني الهش ويضر محادثات السلام المستمرة بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان".

 

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واشنطن تعلن سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق واشنطن تعلن سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق



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