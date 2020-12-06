الحرس الثوري الإيراني يصرح وزارة الأمن تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال فخري زادة

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، اليوم الأحد، أن "اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة، تم باستخدام أسلحة إلكترونية متطورة تم توجيهها عبر الأقمار الصناعية". وقال رمضان: "يدرك الصهاينة جيدا أن أعمالهم ضد إيران لن تبقى دون رد، وهذا ثبت لهم خلال السنوات الماضية". وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، يوم الأربعاء الماضي، إلى أن وزارة الأمن الإيرانية تعرفت على أشخاص على صلة باغتيال فخري زادة.