قصف قوات كييف لمحطة زابوروجيا النووية عمل إرهابي

اعتبرت وزارة الدفاع الروسية، قصف قوات كييف لمحطة زابوروجيا النووية عملا إرهابيا نوويا، وذلك وفقا لاتفاقية دولية تم تبنيها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة.