4 طائرات إسرائيلية تُحلِّق فوق لبنان وتقصف ريف حماة الشرقي لأهداف إيرانية

انطلقت 4 طائرات للعدو الإسرائيلي في أول نوع منذ تاريخ الحروب في لبنان وسورية، وشاهدها المواطنون اللبنانيون على علو 500 او 300 متر، وكانت على طول الشاطئ اللبناني، متوجهة بسرعة باتجاه سورية ومرت على علو منخفض فوق طرابلس ودخلت بسرعة إلى أجواء السورية، حيث هبطت إلى ارتفاع 100 متر وهناك قامت بإطلاق 12 صاروخ من العيار الثقيل والمتفجر على أهداف ذكرت وكالة سانا السورية انها مراكز غير محددة في محافظة حماة الشرقي.
وكشفت معلومات تناقلتها وسائل إعلام فرنسية والمانية عن ضابط إسرائيلي لم يعلن اسمه، أن الأهداف كانت إيرانية، وهي مراكز عسكرية للحرس الثوري الإيراني في شرقي حماة وأن الطائرات الإسرائيلية لم تستهدف الجيش العربي السوري بل ضربت مراكز لقوات إيرانية من الحرس الثوري الإيراني.
وتُعد هذه أول مرة تخرق طائرات العدو الإسرائيلي أجواء لبنان على طول شاطئه بارتفاع مؤكد هو بين 500 و300 متر وفق طيارين لبنانين شاهدوا الطائرات الإسرائيلية، ولم يصدر عن جيش العدو الإسرائيلي ولا عن سلاح الجو فيه أي اعلان عن الغارة التي تمت بل صدر الإعلان من وكالة سانا الرسمية السورية.
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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