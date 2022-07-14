الدفاع الروسية تُعلن أن السلطات الأوكرانية ترسل مواطنين يعانون من مشاكل صحية إلى الخطوط الأمامية

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، أن مكاتب التجنيد العسكرية في أوكرانيا ترسل المواطنين الذين يعانون من مشاكل صحية إلى الخطوط الأمامية.