محمد صلاح يسجل الهدف الأول لليفربول في شباك توتنهام بعد دقيقتين فقط

نجح النجم المصري محمد صلاح فى تسجيل هدف فريقه ليفربول الأول أمام توتنهام، خلال المباراة التى تجمعهما على ملعب " واندا ميتروبوليتانو" فى العاصمة الإسبانية مدريد، فى نهائى دورى أبطال أوروبا.

وجاء الهدف بعد الدقيقة الثانية عبر النجم المصري محمد صلاح من خلال ركلة جزاء.

وحقق ليفربول فوزًا تاريخيًا على برشلونة برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، فى "إياب" نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، وحقق ليفربول الريمونتادا بعد الهزيمة فى الذهاب بثلاثية نظيفة فى "كامب نو"، ليتأهل فريق محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال أوروبا لملاقاة توتنهام.

فى حين حجز توتنهام مقعده فى نهائى دورى أبطال أوروبا على حساب أياكس أمستردام الهولندى بالتعادل 3-3 مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض.