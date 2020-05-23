ارتفاع الإصابات بكورونا في أفغانستان إلى ٩٩٩٨ حالة

سجّلت وزارة الصحة في أفغانستان اليوم 782 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى ٩٩٩٨ إصابة.

وقالت الوزارة إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى ٢١٦ حالة، وذلك بعد تسجيل ١١ حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ ١٠٤٠ حالة.