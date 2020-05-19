سجّلت أفغانستان 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7 آلاف و653 مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة الأفغانية أنها سجّلت خمس وفيات ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 178 حالة وفاة، مشيرة إلى تعافي 45 شخصًا، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 850 شخصًا.