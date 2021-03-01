فرنسا تدين الهجمات الحوثية على السعودية: انتهاك للقانون الدولي

دانت فرنسا بشدّة، الاثنين، الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي شنها الحوثيون ضد عدة مدن سعودية منها العاصمة الرياض، السبت الماضي.وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن هذه الهجمات الجوية الجديدة التي تستهدف عمداً المناطق المدنية، تعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، وتهديداً لأمن الأراضي السعودية، واستقرار المنطقة اللذين تتمسك بهما فرنسا.