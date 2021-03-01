فرنسا تأسف لرفض إيران إجراء محادثات نووية مع أميركا

قالت فرنسا الاثنين، إنها تأسف لرفض إيران المشاركة في محادثات غير رسمية مع القوى العالمية والولايات المتحدة بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، لكنها أضافت أنها تواصل العمل على إيجاد حل للخروج من المأزق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية أنييس فون دير مول، في إفادة صحافية يومية: "لا زلنا مستعدين بالكامل للعمل مع شركائنا (الأوروبيين)، والمشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والولايات المتحدة، بشأن أي حل يتم التوصل إليه عن طريق التفاوض، يتيح لإيران احترام التزاماتها النووية وللولايات المتحدة العودة إلى اتفاق عام 2015"