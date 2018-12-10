ماكرون يطلب من الحكومة زيادة الأجر الأدنى بـ100 يورو بداية يناير 2019

ماكرون يطلب من الحكومة الفرنسية زيادة الأجر الأدنى بـ100 يورو بداية يناير 2019 وإلغاء ضريبة الرعاية الاجتماعية لمن يحصلون على أقل من 2000 يورو شهرياً.

نقلًا عن مونت كارلو الدوليه