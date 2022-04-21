ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مبنى معهد تفير للأبحاث إلى 7 قتلى في روسيا

أفاد متحدث باسم الطوارئ في مدينة تفير الروسية يوم الخميس، بأن عدد الضحايا جراء حريق مبنى معهد بحوث الدفاع في المدينة قد ارتفع إلى 7 أشخاص وقال المصدر : "وفقا لأحدث المعلومات، ارتفع عدد الضحايا جراء الحريق إلى 7 أشخاص" وأضاف المتحدث: "تم إدخال 13 شخصا إلى المستشفيات في تفير.. وتم تقديم المساعدة الطبية للمصابين بالكامل".