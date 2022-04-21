القبض على 30 أجنبياً تسللوا لولاية القصرين التونسية

تمكنت قوات الأمن التونسي بحيدرة وتالة في ولاية القصرين يوم الأربعاء من القبض على 30 أجنبيا يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء دخلوا الأراضي التونسية بصورة غير شرعية وأذنت النيابة العمومية بأخذ الإجراءات اللازمة في حقهم وذكر الناطق الرسمي باسم الحرس يوم الخميس أن فرقة الإرشاد البحري ببنزرت احتفظت بشخص يحمل جنسية بلد إفريقي (جنوب الصحراء) من أجل "الإرشاد والتدبير والتوسط لمغادرة أشخاص للتراب التونسي خلسة".