إصابة 6 من قوى الأمن الداخلي جراء هجوم استهدف حافلتهم بريف درعا

أصيب 6 عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري، جراء هجوم بعبوتين ناسفتين استهدف دورية لهم على طريق المزيريب اليادودة بريف درعا.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها أنه خلال تنفيذ عناصر قوى الأمن الداخلي مهامهم في حفظ الأمن والنظام بمحافظة درعا، استهدف مجهولون بعبوتين ناسفتين، دورية شرطية على طريق المزيريب اليادودة بريف درعا.

وأضافت الوزارة أن الهجوم أدى إلى إصابة ستة عناصر بجروح متفاوتة، اثنتان منها خطيرة، في حين وصلت على الفور دوريات من مختلف الوحدات الشرطية في محافظة درعا، وتم نقلهم إلى عدة مستشفيات لتلقي العلاج.

وأشار بيان الوزارة إلى أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى هوية المنفذين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

من جانبه، أكد مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر "أن رتلا عسكريا تابعا للجيش السوري تم استهدافه بعبوتين ناسفتين ومقتل 3 وإصابة 11 آخرين على طريق مزيريب اليادوده بريف درعا الغربي".

ويعتبر هذا الاستهداف الثاني خلال الأسبوع الجاري لوحدات الشرطة في محافظة درعا، حيث أصيب 15 عنصراً من عناصر الشرطة السورية في استهداف حافلة تقلهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد دمشق درعا يوم الاثنين الماضي.