التحالف العربي يُعلن توجيه 11 ضربة للحوثيين في 24 ساعة

أعلن التحالف العربي في اليمن أنه نفذ 11 عملية استهداف ضد مقاتلي حركة "أنصار الله" الحوثية في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية ونقلت مصادرنا عن التحالف أن تلك العمليات أدت إلى تدمير 6 آليات عسكرية إضافة إلى خسائر بشرية بينما أعلن أن أربعة مدنيين أصيبوا في قصف مدفعي على صعدة، وقال إن طيران التحالف شن 17 غارة على 4 محافظات خلال الساعات الـ 24 الماضية.