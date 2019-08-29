أفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي أمر بإلغاء إجازات جنوده في القيادة الشمالية استعدادا لأي رد محتمل من "حزب الله" على اغتيال أفراد للحزب بسوريا والهجوم المنسوب لإسرائيل في بيروت.