إسرائيل تعلن وصول طائرة مساعدات إماراتية للفلسطينيين لمطار بن غوريون

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، وصول طائرة إماراتية تحمل مساعدات مخصصة للفلسطينيين.

وأشار البيان إلى أن "الطائرة التي وصلت من أبوظبي، هبطت في تل أبيب بتنسيق مباشر مع الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف البيان، "أنه سيتم توزيع المساعدات الطبية الإماراتية بين السلطة الفلسطينية وقطاع غزة بمساعدة الأمم المتحدة".

وتعد هذه الطائرة الثانية التي ترسلها الإمارات لمساعدة الفلسطينيين في مواجهة جائحة كورونا، وكانت طائرة إماراتية تابعة لشركة "الاتحاد للطيران"، قادمة في رحلة مباشرة وعلنية هي الأولى من نوعها من أبوظبي، حطت منتصف مايو الماضي في مطار بن غوريون، محملة بمعدات طبية للسلطة الفلسطينية، لكن الأخيرة رفضت حينها استقبال المعدات والمساعدات الطبية عازية ذلك إلى عدم التنسيق معها.

المصدر: RT