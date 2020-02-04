اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن قرار الاتحاد الأوروبي رفض خطة السلام الأمريكية "أمر مؤسف وغريب".إسرائيل تعلق على رفض الاتحاد الأوروبي مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "صفقة القرن" لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دولياوأشار ليور حياة المتحدث باسم الخارجية اليوم الثلاثاء إلى أن "حقيقة أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، اختار استخدام لغة التهديد تجاه إسرائيل، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه وبعد ساعات فقط من اجتماعاته في إيران، أمر مؤسف وغريب".وأضاف: "اتباع هذه السياسات والسلوك هو أفضل وسيلة لضمان تقليص دور الاتحاد الأوروبي في أي عملية".وزار بوريل طهران أمس الاثنين، وأجرى محادثات تهدف إلى تخفيف التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني.وفي وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن الصفقة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليا، مشددا على عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ 1967.