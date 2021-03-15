الجيش اليمني يجبط هجوماً حوثياً غرب مأرب

قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، أفشلوا هجوماً لمليشيا الحوثي المدعومة ايرانياً في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وأجبروها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

وذكرت الوكالة أن الميليشيا حشدت، منذ يوم الأحد، لهذه المحاولة الهجومية، أعداد كبيرة من عناصرها المغرر بهم، إلا أن محاولتها باءت بالفشل.

في السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، ما أسفر عن تدمير 4 عربات، ومصرع وجرح من كان على متنها، بالإضافة إلى تدمير عدة عيارات نارية، استهدفت مقاتلات التحالف بغارات جوية مكثفة، مواقع وتجمعات المليشيا، في جبهتي المخدرة، والمشجح.

كما دمرت مقاتلات التحالف، قاذفة صواريخ، وتعزيزات تابعة للمليشيا كانت قادمة من العاصمة صنعاء، باتجاه محافظة مأرب.