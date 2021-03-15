التحالف العربي يعلن أن الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين صوب مدينة خميس مشيط السعودية

قال التحالف العربي بقيادة السعودية مساء يوم الاثنين، إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين صوب مدينة خميس مشيط السعودية.وأفاد التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن التحالف بأن الصاروخين الباليستيين سقطا بمنطقتين حدوديتين غير مأهولتين.