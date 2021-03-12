التحالف العربي يعلن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة للحوثيين بمأرب



أعلن التحالف العربي في اليمن، الجمعة، أنه تمكن من تدمير منظومة دفاع جوي معادي تتبع لجماعة الحوثي في جبهة مأرب.

وأضاف التحالف في بيان أن "تدمير المنظومة شمل كافة مكونات النظام والخبراء الأجانب"، مشيراً إلى أنه "يدعم عمليات الجيش اليمني في مأرب للتقدم وحماية المدنيين".