وزير العدل الجزائري يعلن عن آليات الترشح للانتخابات
آخر تحديث GMT19:16:57
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

وزير العدل الجزائري يعلن عن آليات الترشح للانتخابات

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير العدل الجزائري يعلن عن آليات الترشح للانتخابات

وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي
الجزائر - العرب اليوم

قال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي إن تعديلات قانون الانتخابات تمنع تفويض أي شخص تقديم ملف المترشح، مؤكدا أن "الوطنية المستقلة للانتخابات" ستفصل في الملفات وليس المجلس الدستوري.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير العدل الجزائري يعلن عن آليات الترشح للانتخابات وزير العدل الجزائري يعلن عن آليات الترشح للانتخابات



أخبار ذات صلة

GMT 18:15 2019 الأربعاء ,11 أيلول / سبتمبر

قائد الجيش الجزائري يؤكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها
العرب اليوم - قائد الجيش الجزائري يؤكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها

GMT 18:12 2019 الأربعاء ,11 أيلول / سبتمبر

رئيس الوزراء الأردني يؤكد ان إعلان نتنياهو سيؤدي لعواقب وخيمة على أمن المنطقة واستقرارها
العرب اليوم - رئيس الوزراء الأردني يؤكد ان إعلان نتنياهو سيؤدي لعواقب وخيمة على أمن المنطقة واستقرارها

GMT 17:31 2019 الأربعاء ,11 أيلول / سبتمبر

الخارجية الروسية تؤكد أن موسكو تشارك الدول العربية قلقها إزاء خطط إسرائيل تجاه غور الأردن
العرب اليوم - الخارجية الروسية تؤكد أن موسكو تشارك الدول العربية قلقها إزاء خطط إسرائيل تجاه غور الأردن

GMT 16:46 2019 الأربعاء ,11 أيلول / سبتمبر

بعد "واقعة الهاتف" نتنياهو يطلب حراسة شخصية داخل الكنيست
العرب اليوم - بعد "واقعة الهاتف" نتنياهو يطلب حراسة شخصية داخل الكنيست

GMT 16:42 2019 الأربعاء ,11 أيلول / سبتمبر

الكنيست يسقط تشريع نتنياهو لنصب كاميرات مراقبة داخل مراكز الاقتراع
العرب اليوم - الكنيست يسقط تشريع نتنياهو لنصب كاميرات مراقبة داخل مراكز الاقتراع

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

عبّرت عن عِشقها للكوتور العربي بشكلٍ لافت على السّجادة الحمراء

جنيفر لوبيز تتألق بفستان من تصميم ياسمين يحيى

تورنتو-العرب اليوم

يضجُّ شهر سبتمبر من كُلّ عام بالعديد منَ المُناسبات والمهرجانات حولَ العالم، إذ انطلقَ فيه مهرجان البندقية السينمائي، وأسبوع الموضة في نيويورك، وها هي فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدّولي قد باشرت بإطلاق كِبار النّجوم أفلامهم العالمية. ومِن الأفلام المُتوقّع أن تكون ضربة الموسم، فيلم Hustlers لبطلته الممثلة والمُغنية ومُقدّمة البرامج العالمية جنيفر لوبيز، والتي حضرت المهرجان الكندي برفقة خطيبها أليكس رودريغز. وعبّرت لوبيز عن عِشقها للكوتور والمُجوهرات العربية بشكلٍ لافت على السّجادة الحمراء في تورنتو، ابتداءً من الفُستان الأصفر الذي أسدلته على جسدها الممشوق، والذي جاء بتوقيع مُصممة الأزياء المصرية المُقيمة في دبي ياسمين يحيى. وعِند رؤية الفُستان ستعرفين لماذا اختارته لوبيز، فقد جاءَ عصريًا وجريئًا كما تُحب، ومُخت...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:36 2019 الأربعاء ,11 أيلول / سبتمبر

"الجمال غير مكتمل" في مجموعة "جيسون وو" لربيع 2020
العرب اليوم - "الجمال غير مكتمل" في مجموعة "جيسون وو" لربيع 2020

GMT 02:37 2019 الأربعاء ,11 أيلول / سبتمبر

أفضل 10 مدن للسهر في العالم من بينها مدينة عربية
العرب اليوم - أفضل 10 مدن للسهر في العالم من بينها مدينة عربية

GMT 02:51 2019 الأربعاء ,11 أيلول / سبتمبر

تصاميم مرايا حمامات مودرن لعشاق الديكور العصري منها بالإنارة المخفية
العرب اليوم - تصاميم مرايا حمامات مودرن لعشاق الديكور العصري منها بالإنارة المخفية

GMT 00:49 2019 الأربعاء ,11 أيلول / سبتمبر

تشارلي كوبرمان مستشارًا للأمن القومي الأميركي بديلًا لبولتون
العرب اليوم - تشارلي كوبرمان مستشارًا للأمن القومي الأميركي بديلًا لبولتون

GMT 01:07 2019 الأربعاء ,11 أيلول / سبتمبر

نورة الكعبي تؤكد إلمام الإعلامي بهويته يمنحه القدرة على المناقشة
العرب اليوم - نورة الكعبي تؤكد إلمام الإعلامي بهويته يمنحه القدرة على المناقشة

GMT 15:59 2019 الثلاثاء ,10 أيلول / سبتمبر

أصالة نصري تتفوَّق على نجمات جيلها في هذه الإطلالات
العرب اليوم - أصالة نصري تتفوَّق على نجمات جيلها في هذه الإطلالات

GMT 03:42 2019 الثلاثاء ,10 أيلول / سبتمبر

نصائح السفر إلى إندونيسيا منها استخدم سيارات الأجرة
العرب اليوم - نصائح السفر إلى إندونيسيا منها استخدم سيارات الأجرة

GMT 02:01 2019 الثلاثاء ,10 أيلول / سبتمبر

ديكورات غرف نوم مودرن بجمال اللون الأخضر بما يعكس جمال الطبيعة
العرب اليوم - ديكورات غرف نوم مودرن بجمال اللون الأخضر بما يعكس جمال الطبيعة

GMT 01:16 2019 الثلاثاء ,10 أيلول / سبتمبر

ترامب يُعلن انتهاء المحادثات مع حركة "طالبان" الأفغانية
العرب اليوم - ترامب يُعلن انتهاء المحادثات مع حركة "طالبان" الأفغانية

GMT 01:36 2019 الثلاثاء ,10 أيلول / سبتمبر

هويدا مصطفى تكشف عن دمج جميع التخصصات داخل الكلية
العرب اليوم - هويدا مصطفى تكشف عن دمج جميع التخصصات داخل الكلية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:39 2019 الإثنين ,09 أيلول / سبتمبر

هبة مجدى تتعرض للخيانة الزوجية فى "نصيبى وقسمتك 3"
العرب اليوم - هبة مجدى تتعرض للخيانة الزوجية فى "نصيبى وقسمتك 3"

GMT 19:23 2019 الإثنين ,09 أيلول / سبتمبر

تسريب فيديو للحظة قتل وتقطيع خاشقجي داخل القنصلية السعودية
العرب اليوم - تسريب فيديو للحظة قتل وتقطيع خاشقجي داخل القنصلية السعودية

GMT 19:32 2019 الأربعاء ,28 آب / أغسطس

9 عوامل تساعد على زيادة مخاطر الإصابة بمرض سرطان المعدة
العرب اليوم - 9 عوامل تساعد على زيادة مخاطر الإصابة بمرض سرطان المعدة

GMT 17:49 2019 الجمعة ,30 آب / أغسطس

وزارة الصحة الإسبانية تعلن إصابة ما لا يقل عن 17 طفلاً بمتلازمة الذئب
العرب اليوم - وزارة الصحة الإسبانية تعلن إصابة ما لا يقل عن 17 طفلاً بمتلازمة الذئب

GMT 01:27 2019 السبت ,31 آب / أغسطس

لاغارد تُعلن التزامها بالسياسة النقدية لسلفها " دراغي"
العرب اليوم - لاغارد تُعلن التزامها بالسياسة النقدية لسلفها " دراغي"

GMT 08:18 2019 الجمعة ,30 آب / أغسطس

الولايات المتحدة تبحث اقتراض أموال وسدادها بعد قرن كامل من الزمن
العرب اليوم - الولايات المتحدة تبحث اقتراض أموال وسدادها بعد قرن كامل من الزمن

GMT 13:52 2019 الأربعاء ,28 آب / أغسطس

مشفى أبوقلقل في سورية يشهد ولادة طفل مُصاب بحالة تشوُّه نادرة
العرب اليوم - مشفى أبوقلقل في سورية يشهد ولادة طفل مُصاب بحالة تشوُّه نادرة

GMT 13:45 2019 الخميس ,28 آذار/ مارس

بريشه : هاني مظهر
العرب اليوم - بريشه : هاني مظهر

GMT 14:52 2015 الخميس ,19 آذار/ مارس

تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض
العرب اليوم - تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض

GMT 04:56 2014 السبت ,26 إبريل / نيسان

الشيخة المياسة من أكثر النساء تأثيرًا في العالم
العرب اليوم - الشيخة المياسة من أكثر النساء تأثيرًا في العالم

GMT 01:41 2015 الجمعة ,07 آب / أغسطس

البدء بأعمال المرحلة الثالثة والأخيرة داخل صحن المطاف الكعبة المشرفة
العرب اليوم - البدء بأعمال المرحلة الثالثة والأخيرة داخل صحن المطاف الكعبة المشرفة

GMT 08:24 2014 الأحد ,13 إبريل / نيسان

الملحفة الشاويّة لباس جزائريّ عصريّ تقليديّ ينافس الوشاح الفرنسيّ في أكبر الصالونات
العرب اليوم - الملحفة الشاويّة لباس جزائريّ عصريّ تقليديّ ينافس الوشاح الفرنسيّ في أكبر الصالونات

GMT 00:56 2018 السبت ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

الدكتور مجدي بدران يُؤكّد على أنّ اليود معدن النمو والذكاء
العرب اليوم - الدكتور مجدي بدران يُؤكّد على أنّ اليود معدن النمو والذكاء

GMT 16:07 2018 السبت ,07 تموز / يوليو

نشر صورة من خطوبة تريزيجيه بعد شائعات ارتباطه بشدوى الحضري
العرب اليوم - نشر صورة من خطوبة تريزيجيه بعد شائعات ارتباطه بشدوى الحضري

GMT 23:37 2018 الأحد ,24 حزيران / يونيو

قصة ضريح يعالج القلوب الموجوعة فى الإسكندرية
العرب اليوم - قصة ضريح يعالج القلوب الموجوعة فى الإسكندرية

GMT 23:19 2018 السبت ,28 إبريل / نيسان

أسما شريف منير تنشر صور تجمعها بطليقها في عيد ميلاد ابنتها
العرب اليوم - أسما شريف منير تنشر صور تجمعها بطليقها في عيد ميلاد ابنتها

GMT 16:52 2017 الإثنين ,24 إبريل / نيسان

محافظة الانبار تطالب بضمِّ نواعيرها على نهر الفرات الى لائحة التراث العالمي
العرب اليوم - محافظة الانبار تطالب بضمِّ نواعيرها على نهر الفرات الى لائحة التراث العالمي

GMT 04:12 2016 الثلاثاء ,06 كانون الأول / ديسمبر

الشيخ تميم بن حمد يهدي العاهل السعودي خيل عربية أصيلة
العرب اليوم - الشيخ تميم بن حمد يهدي العاهل السعودي خيل عربية أصيلة

GMT 07:49 2016 الثلاثاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

فلاح صيني يعثر على عنكبوت نادر يسمى "الساعة الرملية"
العرب اليوم - فلاح صيني يعثر على عنكبوت نادر يسمى "الساعة الرملية"

GMT 22:28 2016 الجمعة ,15 إبريل / نيسان

عضو البرلمان السوري عمار الكوش يتعرض إلى الضرب في مركز إنتخابي
العرب اليوم - عضو البرلمان السوري عمار الكوش يتعرض إلى الضرب في مركز إنتخابي

GMT 03:41 2015 الجمعة ,10 إبريل / نيسان

الخيول تشتكي في البتراء وحملة تضامنية تطالب بالاستغناء عنها
العرب اليوم - الخيول تشتكي في البتراء وحملة تضامنية تطالب بالاستغناء عنها

GMT 06:21 2015 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

هيفاء حسين زوجة رابعة في مسلسل "حريم أبوي"
العرب اليوم - هيفاء حسين زوجة رابعة في مسلسل "حريم أبوي"

GMT 10:43 2015 الثلاثاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر

فنانات عربيات يؤكدن أن "القبلات" الدرامية حقيقة وليست "جرافيك"
العرب اليوم - فنانات عربيات يؤكدن أن "القبلات" الدرامية حقيقة وليست "جرافيك"

GMT 15:54 2018 الأربعاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

الفنانة نبيلة عبيد تعيش حالة من الإكتئاب بسبب وفاة كلبها "سنو"
العرب اليوم - الفنانة نبيلة عبيد تعيش حالة من الإكتئاب بسبب وفاة كلبها "سنو"

GMT 19:55 2018 الثلاثاء ,09 تشرين الأول / أكتوبر

عروس تنفذ وعدها بالزواج من خطيبها حتى بعد وفاته
العرب اليوم - عروس تنفذ وعدها بالزواج من خطيبها حتى بعد وفاته

GMT 10:12 2018 الجمعة ,17 آب / أغسطس

رسومات لكتب عالمية على جدران الشوارع في القامشلي تشجيعًا للقراءة
العرب اليوم - رسومات لكتب عالمية على جدران الشوارع في القامشلي تشجيعًا للقراءة

GMT 23:34 2018 الثلاثاء ,31 تموز / يوليو

منظّمات مستقلّة للمصارعة الاستعراضية تعتزم منافسة WWE
العرب اليوم - منظّمات مستقلّة للمصارعة الاستعراضية تعتزم منافسة WWE

GMT 08:51 2018 الجمعة ,23 آذار/ مارس

رواية "تضطرم نورا" لباتريسيا بريجس تتصدر قائمة "نيويورك تايمز"
العرب اليوم - رواية "تضطرم نورا" لباتريسيا بريجس تتصدر قائمة "نيويورك تايمز"
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab