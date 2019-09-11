وزير العدل الجزائري يعلن عن آليات الترشح للانتخابات

قال وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي إن تعديلات قانون الانتخابات تمنع تفويض أي شخص تقديم ملف المترشح، مؤكدا أن "الوطنية المستقلة للانتخابات" ستفصل في الملفات وليس المجلس الدستوري.