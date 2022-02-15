الشرطة البلجيكية تعتقل 30 شخصاً على صلة بقضية تهريب مخدرات
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الشرطة البلجيكية تعتقل 30 شخصاً على صلة بقضية تهريب مخدرات

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العرب اليوم - الشرطة البلجيكية تعتقل 30 شخصاً على صلة بقضية تهريب مخدرات

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بروكسل ـ العرب اليوم

قال ممثلو الادعاء في بلجيكيا اليوم الثلاثاء إن الشرطة اعتقلت 30 شخصا خلال تحقيق في عملية كبيرة لتهريب المخدرات في 7 دول على الأقل وقال مكتب المدعي العام الاتحادي إن عشرة اعتقالات أخرى على الأقل تم إجراؤها في الخارج وسيمثل المشتبه بهم أمام قاضي التحقيق في القضية في غضون 48 ساعة.وأجرت الشرطة 49 عملية تفتيش في أنحاء بلجيكا، معظمها في بروكسل وحولها ومدينة أنتويرب الساحلية، ولم يذكر الادعاء ما تم ضبطه خلال العملية وقال مكتب المدعي العام "تمكن ضباط الاتصال في الشرطة الأوروبية (يوروبول) وإيطاليا وإسبانيا من متابعة العملية مباشرة وتبادل المعلومات حول العمليات المتزامنة في بلدان أخرى"، مضيفا أنه تم إجراء نحو 60 عملية تفتيش في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وكرواتيا وهولندا.

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الشرطة البلجيكية تعتقل 30 شخصاً على صلة بقضية تهريب مخدرات الشرطة البلجيكية تعتقل 30 شخصاً على صلة بقضية تهريب مخدرات



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