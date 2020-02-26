الجيش الليبي يسقط ثالث طائرة تركية في أقل من 24 ساعة

أعلن الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، عن إسقاط طائرة مسيرة تركية ثالثة في أقل من أربعة وعشرين ساعة، بعد إقلاعها من القاعدة التركية في مطار معيتيقة. ويأتي إعلان الجيش الليبي بعد إسقاط دفاعاته الجوية طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار" جنوبي العاصمة طرابلس، عندما كانت تحاول الإغارة على مواقع الجيش.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، على فيسبوك، فيديو يظهر الطائرة التركية المسيرة، بعد أن تم إسقاطها من جانب وحدات الجيش الليبي. وأكد آمر غرفة العمليات العسكرية بمنطقة الغربية، اللواء المبروك الغزوي، أنه جرى إسقاط الطائرة جنوبي طرابلس بعد إقلاعها من القاعدة التركية في معيتيقة، حيث تعتبر الغرفة هذه الأعمال عدائية وإرهابية وخرق للهدنة المعلنة بالمنطقة.