احتفالات ضحمة في فلسطين بالتأهل التاريخي للمغرب

عمت الأفراح الأراضي الفلسطينية، ابتهاجا بالانتصار التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي 1-0، والتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم "قطر 2022" .

وخرج الآلاف من المشجعين إلى الشوارع والساحات في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، للاحتفال بهذا النصر والإنجاز التاريخي لأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم في بلد عربي نجح بامتياز في تنظيم كأس العالم.