رئيس الوزراء العراقي يستدعي المشرف الأمني في ذي قار

استدعى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، مساء اليوم الخميس، المشرف الأمني في ذي قار، جميل الشمري، مع ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات المستمرة في المحافظة الجنوبية إلى 16 شخصا.