وزير الخارجية اليوناني يصرح الخيار يعود لتركيا إما حوار مع وقف تصعيد عملي وموضوعي أو قائمة عقوبات أوروبية
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وزير الخارجية اليوناني يصرح الخيار يعود لتركيا إما حوار مع وقف تصعيد عملي وموضوعي أو قائمة عقوبات أوروبية

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العرب اليوم - وزير الخارجية اليوناني يصرح الخيار يعود لتركيا إما حوار مع وقف تصعيد عملي وموضوعي أو قائمة عقوبات أوروبية

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس
أثينا - العرب اليوم

وزير الخارجية اليوناني يصرح الخيار يعود لتركيا إما حوار مع وقف تصعيد عملي وموضوعي أو قائمة عقوبات أوروبية

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وزير الخارجية اليوناني يصرح الخيار يعود لتركيا إما حوار مع وقف تصعيد عملي وموضوعي أو قائمة عقوبات أوروبية وزير الخارجية اليوناني يصرح الخيار يعود لتركيا إما حوار مع وقف تصعيد عملي وموضوعي أو قائمة عقوبات أوروبية



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