وزير الخارجية اليوناني يؤكد بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أن السلوك "غير الشرعي" الذي تعتمده تركيا في شرق المتوسط يتسبب بزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة