وزير الخارجية اليوناني يؤكد بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أن السلوك غير الشرعي الذي تعتمده تركيا في شرق المتوسط يتسبب بزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة
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وزير الخارجية اليوناني يؤكد بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أن السلوك "غير الشرعي" الذي تعتمده تركيا في شرق المتوسط يتسبب بزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة

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العرب اليوم - وزير الخارجية اليوناني يؤكد بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أن السلوك "غير الشرعي" الذي تعتمده تركيا في شرق المتوسط يتسبب بزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة

وزارة الخارجية اليونانية
أثينا - العرب اليوم

وزير الخارجية اليوناني يؤكد بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أن السلوك "غير الشرعي" الذي تعتمده تركيا في شرق المتوسط يتسبب بزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة

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وزير الخارجية اليوناني يؤكد بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أن السلوك غير الشرعي الذي تعتمده تركيا في شرق المتوسط يتسبب بزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة وزير الخارجية اليوناني يؤكد بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أن السلوك غير الشرعي الذي تعتمده تركيا في شرق المتوسط يتسبب بزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة



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