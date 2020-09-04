اليونان ترفض محادثات تركيا برعاية الناتو

رفضت اليونان إجراء محادثات مع تركيا برعاية حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، مطالبة أنقرة بوقف التهديدات؛ من أجل المضي قدما في المفاوضات، لتهدئة التوترات المتزايدة في شرق البحر المتوسط اتخذ القرار، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والذي قال لمسؤول كبير في الحزب الشيوعي الصيني "لنضع التهديدات جانبا؛ حتى تبدأ الاتصالات" جاء الإعلان اليوناني، لينفي ما قاله الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" بشأن مواقفة أنقرة وأثينا على إجراء محادثات تقنية حول النزاع في شرق المتوسط.