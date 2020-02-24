أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن اللجنة المشتركة التابعة للاتفاق النووي مع إيران ستعقد اجتماعا في فيينا يوم الأربعاء المقبل. وأكد موسوي أن هذا الاجتماع "دوري وسيكون على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمدراء السياسيين"، مضيفا أنه "لا علاقة للاجتماع بآلية فض النزاع في الاتفاق النووي، وهو اجتماع عادي يعقد كل ثلاثة شهور".

وكان مسؤولون إيرانيون أكدوا في وقت سابق أن طهران لا تعتقد أن الدول الأوروبية ستفعل أو ستستخدم آلية فض النزاع، وأن أوروبا تريد علاقات جيدة مع إيران وتسعى للحفاظ على الاتفاق النووي. وبالرجوع إلى نص الاتفاق النووي، يتم الحديث في البندين 36 و37 عن آلية "فض النزاع" كنظام لحل الخلافات فيما يتعلق بتنفيذ طرفي الاتفاق لتعهداتهما.